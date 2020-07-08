إصابة شاب بجروح حرجة بعد سقوطه من علو برام الله

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خاص دنيا الوطن

أفاد عطا جبر، منسق الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب مساء اليوم الاربعاء، بعد سقوطه من علو في مدينة رام الله.



وأشار جبر في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح وصفت بالحرجة، بعد سقوطه من الطابق الثامن من إحدى البنايات في مدينة رام الله.