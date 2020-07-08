صور: إجراء عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس (كورونا) بقلقيلية



وقد تكللت العملية بنجاح بعد ساعات من العمل، ووصفت حالة المريضة والطفل بالجيدة، وفق ما نقلت صفحة محافظة قلقيلية عبر (فيسبوك).



وتعليقاً على الموضوع ثمن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية جهود وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة الدكتورة مي الكيلة والطواقم الطبية العاملة في الوزارة، وأشاد بجهود الطواقم الطبية التي أجرت هذه العملية وطاقم مشفى درويش نزال.





وأكد رواجبة على مهنية الأطباء والطواقم الطبية المساندة التي تعمل بجد واجتهاد في الميدان، ووجه التحية الى جمعية الرعاية الصحية التي وضعت المشفى تحت تصرف وزارة الصحة منذ بداية الجائحة.



يذكر أن مشفى الشهيد عمر القاسم ببلدة عزون يتبع لجمعية الرعاية الصحية، وقد تم تخصيصه لمثل هذه الحالات والتدخل الجراحي في حال لزم الأمر.







رام الله - دنيا الوطنأجرى طاقم طبي من مشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية عملية ولادة قيصرية لمريضة (كورونا) من مدينة نابلس اليوم، وذلك في مشفى الشهيد عمر القاسم ببلدة عزون شرق المحافظة.