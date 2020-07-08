عاجل

  • الشرطة: إيقاف شاب وفتاة لقيامهما بالافتراء والتشهير بالشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برام الله

دولي

32 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فرنسا

32 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فرنسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، 32 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد خلال آذار/مارس الماضي، 29965 حالة.

ويزيد هذا الرقم بواقع المثلين تقريباً عن المتوسط اليومي في الأيام السبعة الأخيرة وهو 18. 

وتعد فرنسا صاحبة سادس أعلى معدل وفاة جراء (كورونا) في العالم.


أخبار ذات صلة

وهو على متنها.. الكشف عن تفاصيل &#34;خلل خطير&#34; حدث بمروحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

وهو على متنها.. الكشف عن تفاصيل "خلل خطير" حدث بمروحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

نتنياهو يبحث إغلاق مناطق بسبب ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

نتنياهو يبحث إغلاق مناطق بسبب ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام الكبيرة بعدد مصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام الكبيرة بعدد مصابي فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل 126 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل 126 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

أنظمة الطوارئ الجديدة في إسرائيل تدخل حيز التنفيذ لمنع تفشي (كورونا)

أنظمة الطوارئ الجديدة في إسرائيل تدخل حيز التنفيذ لمنع تفشي (كورونا)

الولايات المتحدة تواصل هجومها على &#34;الصحة العالمية&#34; وتتهمها بالفساد

الولايات المتحدة تواصل هجومها على "الصحة العالمية" وتتهمها بالفساد

صحيفة: مواجهة إسرائيل لموجة (كورونا) الثانية قد تكون مصحوبةً بتوتر أمني كبير

صحيفة: مواجهة إسرائيل لموجة (كورونا) الثانية قد تكون مصحوبةً بتوتر أمني كبير

إيران: وفيات فيروس (كورونا) تتجاوز 12 ألفاً

إيران: وفيات فيروس (كورونا) تتجاوز 12 ألفاً

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح حرجة بعد سقوطه من علو برام الله

إصابة شاب بجروح حرجة بعد سقوطه من علو برام الله

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية واعتقال مواطن من الخليل

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية واعتقال مواطن من الخليل

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; للمواطنين في محافظة الشمال

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في محافظة الشمال

الحكم المحلي تدين تهديدات سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية

الحكم المحلي تدين تهديدات سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محرريْن على حاجز عسكريي بالأغوار الشمالية

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محرريْن على حاجز عسكريي بالأغوار الشمالية

محافظ رام الله والبيرة تتسلم 2000 مسحة لفحص فيروس (كورونا)

محافظ رام الله والبيرة تتسلم 2000 مسحة لفحص فيروس (كورونا)

صور.. غنام تطلع على أوضاع &#34;الجلزون&#34; وتهدد بإجراءات صارمة بحق غير الملتزمين

صور.. غنام تطلع على أوضاع "الجلزون" وتهدد بإجراءات صارمة بحق غير الملتزمين

منوعات

بيلا حديد تُهاجم &#34;انستجرام&#34; بسبب فلسطين

بيلا حديد تُهاجم "انستجرام" بسبب فلسطين

ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو أديب.. والأخير يرد

ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو أديب.. والأخير يرد

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

مي حلمي تبكي: &#34;في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع&#34;

مي حلمي تبكي: "في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع"

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

ليلى علوي عن التحرش: &#34;عشت التجربة&#34;

ليلى علوي عن التحرش: "عشت التجربة"

عربي

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مصرع شرطيين وإصابة آخريْن في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية

مصرع شرطيين وإصابة آخريْن في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)