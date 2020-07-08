32 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، 32 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد خلال آذار/مارس الماضي، 29965 حالة.



ويزيد هذا الرقم بواقع المثلين تقريباً عن المتوسط اليومي في الأيام السبعة الأخيرة وهو 18.





وتعد فرنسا صاحبة سادس أعلى معدل وفاة جراء (كورونا) في العالم.







رام الله - دنيا الوطن