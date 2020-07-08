نتنياهو يبحث إغلاق مناطق بسبب ارتفاع إصابات فيروس (كورونا)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات مع وزير الصحة، ورئيس هيئة الأمن القومي، وبحث معهما ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في مناطق مختلفة في إسرائيل.



يأتي ذلك تمهيدًا للإعلان عن إغلاق هذه المناطق، ومن بينها، "موديعين عيليت" - الرملة - بيت شيمش - اللد - القدس - "كريات ملاخي" - بني براك - أسدود - رعنانا.



دعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين الحكومة إلى توحيد عمليات مكافحة جائحة فيروس (كورونا)، تحت هيئة مركزية تدير الأزمة وتجمَع المعلومات.



وقال رفلين في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن دولة إسرائيل لم تضع بعد آلية متماسكة للتعامل مع الوباء.



وفي سياق متصل، طلب رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات من الوزراء النظر في فرض قيود إضافية على الجمهور.



وفي رسالة بعث بها اليوم، أعرب بن شابات عن خشيته من ألا تكفي الخطوات التي اتخذت مؤخراً لتسطيح المنحنى الوبائي في إسرائيل.



سجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1289 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 33.175 مصاباً.



رام الله - دنيا الوطن