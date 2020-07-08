شؤون فلسطينية

بدران: الفصائل كانت تعلم مسبقاً باتصالاتنا مع فتح ومساعٍ لعقد لقاء وطني جامع

بدران: الفصائل كانت تعلم مسبقاً باتصالاتنا مع فتح ومساعٍ لعقد لقاء وطني جامع
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن القيادات الفلسطينية كانت على علم مسبق بالاتصالات بين حماس وفتح، وأنا اتصلت بقيادات الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وآخرين، وأطلعتهم على تطورات العلاقة مع فتح، وجميعهم باركوا هذه الخطوات.

وكشف بدران في حوار تلفزيوني مع قناة (القدس اليوم)، مساء اليوم الأربعاء، عن مساع لعقد مؤتمر وطني جامع يجمع ممثلي الشعب الفلسطيني على مستوى الأمناء العامين أو من يمثلهم لمناقشة الأخطار الوجودية التي تهدد القضية الفلسطينية.

وقال بدران: "لا يهمنا في عقد اللقاء الوطني الجامع لا الشكل ولا المناسبة، لكن يهمنا المضمون، وهو أن يجتمع ممثلو الشعب الفلسطيني ويقررون في هذه المرحلة الخطرة".

ونوه بدران بأن الأصل أن يتم الاجتماع الوطني الجامع بعيدا عن الاحتلال وسيطرته، حتى يتمكن كل ممثلي الشعب الفلسطيني من حضوره بعيدا عن بطش الاحتلال.

وأشار بدران إلى أن هناك توافقا مع القوى الوطنية على رفض كل مخططات صفقة القرن، وقد اتفقنا مع فتح على إظهار هذا التوافق بيننا من خلال مؤتمر صحفي مشترك.

وشدد على أن اللقاء الوطني الجامع هو مطلب فلسطيني جامع، بعدما وصل مسار التسوية إلى طريق مسدود، وأن قرار التحلل من الاتفاقيات جاء منسجما مع مطالب القوى الفلسطينية.

وقال بدران: "نحن لا نعول على غيرنا في أخذ حقوقنا، نحن نراهن أولا على أنفسنا وعلى شعبنا وعلى قوانا الحية".

وأضاف: "إننا ندرك أن الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف الاحتلال هو شعبنا الفلسطيني؛ لذلك نحن نسعى لتوحيد الموقف الفلسطيني السياسي، وكذلك في الميدان".

وحول تساوق بعض الأطراف الإقليمية مع التطبيع ومخططات الاحتلال، قال بدران حتى لو وجد الاحتلال أطرافا إقليمية تريد أن تتساوق مع مخططاته، فإنها ستصطدم مع موقف فلسطيني موحد رافض لكل هذه الخطوات.

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