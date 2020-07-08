شؤون فلسطينية

عضو (كنيست) يوجه مطالبة لنتنياهو وغانتس بشأن الأسير الشهيد الغرابلي

عضو (كنيست) يوجه مطالبة لنتنياهو وغانتس بشأن الأسير الشهيد الغرابلي
رام الله - دنيا الوطن
خاطب بتسلائيل سموتريش، عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب (يمينا)، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس وزير جيش الاحتلال.

وطالب سموتريش نتنياهو وغانتس، بعدم السماح بإعادة جثمان الأسير سعدي الغرابلي لغزة، قبل اشتراط إعادة الجندييْن هادار غولدين وشاؤول أورون، بحسب موقع القناة السابعة الاسرائيلية.

وكانت هيئة الأسرى والمحريين، قد أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد الأسير الغرابلي، نتيجة الأمراض التي كان يعاني منها، بسبب الإهمال الطبي الذي مارسته مصلحة السجون ضده.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، قال إن عائلة الأسير الشهيد سعدي الغرابلي رفضت تشريح جثمانه، الأمر الذي دفع الهيئة لعدم تقديم طلب بذلك للجانب الإسرائيلي.

وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الهيئة قدمت طلباً لنقل جثمان الشهيد سعدي الغرابلي إلى قطاع غزة وذلك لتسليمه لذويه ودفنه في القطاع. 

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