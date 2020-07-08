خلال اتصال مع بوغدانوف.. الأحمد: نرفض التكتيكات الأمريكية الاسرائيلية لتنفيذ خطة الضم

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رام الله - دنيا الوطن

بحث عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية، وسبل مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ومخاطرها.



وأكد الأحمد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوغدانوف، رفض القيادة الفلسطينية لمختلف التكتيكات الأميركية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما بحث الجانبان، سبل تعزيز الصف الوطني من خلال الحوار مع فصائل العمل الوطني، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.