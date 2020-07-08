شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في محافظة الشمال

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في محافظة الشمال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين في محافظة الشمال. 

وقالت الشركة إنها تنوه للأخوة المشتركين في محافظة الشمال بأنه سيتم فصل كافة الخطوط الإسرائيلية "جباليا" و"بيت لاهيا" و"البحر" المغذية للمحافظة، وذلك بسبب أعمال صيانة ستقوم بها شركة الكهرباء الإسرائيلية داخل أراضي عام 48، حسب ما تم إبلاغها به من قبل الجهات المختصة.

وسيتم الفصل اليوم من الساعة 23:00 مساءً وحتى السادسة صباح غدٍ الخميس، داعية المواطنين لاتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة على أن يتم تعويض العجز قدر الإمكان من خطوط المحطة.

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