الحكم المحلي تدين تهديدات سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الحكم المحلي تهديدات سلطات الاحتلال الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن العديد من الهيئات المحلية، واستغلالها للظروف التي تمر بها البلاد والعالم في مواجهة جائحة كورونا.



جاء ذلك بعد ان قامت سلطات الاحتلال بإخطار 47 هيئة محلية بقطع التيار الكهربائي عنها، وتوجيه 3 اخطارات متتالية لكل منها، كما نفذت عمليات القطع في بعض منها مثل تفوح وبني نعيم في محافظة الخليل، وأخرى في جنين، مما سيلحق اضرار جسيمة وخاصة في عمل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بالفحص والحجر في الوقت التي تعاني هذه المناطق تفشي لفيروس كورونا.



وأعرب مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي، عن إدانته واستنكاره الشديد لهذه الممارسات العدوانية بحق هيئاتنا ومواطنينا في ظل هذه الظروف الصعبة، وان هذا استغلالا للحالة الوبائية التي تمر بها البلاد والعالم اجمع، وهو اسلوب عدواني في الضغط على هيئاتنا المحلية.



واضاف ان هذا ايضا يعتبر ابتزاز آخر من الاحتلال للضغط على مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما هو الحال في قضية اموال المقاصة وغيرها.



وطالب الصالح المؤسسات الدولية والحقوقية ومنظمة الصلب الاحمر بالتدخل لكف الاحتلال عن هذه الممارسات اللاإنسانية، بحق هيئاتنا ومواطنينا، خاصة في ظل عملها الطارئ في مواجهة الفيروس والمحافظة على استمرار العمل في كل المرافق الصحية وغيرها في هذه الوقت الحرج.