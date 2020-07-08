"التربية" تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن دورات الاستكمال والإعادة لطلبة "التوجيهي"

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد د.محمد عواد، مدير عام القياس والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن دورة التحسين والاستكمال الخاص بطلبة الثانوية العامة ستنطلق في موعدها، لافتا إلى أنها ستكون عبارة عن ثلاث دورات، الاولى في حزيران/ يونيو، والثانية في آب/ أغسطس، والثالثة في شهر كانون الأول/ ديسمبر، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بالأحداث والتطورات.



وأشار عواد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه تم إرسال كتاب إلى مديريات التربية والتعليم، توضح آلية التصديق والتسجيل للدورات في المرحلة المقبلة.



وبين عواد، أنه في الدورة الأولى يتقدم فيها الطالب بجميع المواد، ويشترط فيها النجاح في جميع المواد، فإذا رسب الطالب في أربع مواد على الأكثر، تصبح نتيجته غير مستكمل ويستطيع التقدم للدورة الثانية.



وقال: "في الدورة الثانية، يشترط فيها أن يتقدم الطالب الذي نجح في أربعة مباحث في الدورة الأولى على الأقل، كما يستطيع أي طالب أن يحسن من معدله في أربعة مباحث على الأقل".



وأشار مدير عام القياس والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أنه في الدورة الثالثة خاصة في الطالب غير المستكمل في مبحثين على الأكثر.