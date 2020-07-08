الأحمد يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي المستجدات السياسية الفلسطينية

عزام الأحمد

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رام الله - دنيا الوطن

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية، وسبل مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، ومخاطرها.



وأكد الأحمد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع بوغدانوف، رفض القيادة الفلسطينية لمختلف التكتيكات الأميركية– الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبرتهايد.



كما بحث الجانبان، سبل تعزيز الصف الوطني من خلال الحوار مع فصائل العمل الوطني، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.