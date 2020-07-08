قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب قلقيلية





وأضافت: أن المواطن كان يعمل في استصلاح أرض المواطن فاروق قزمار من قرية "عزبة سلمان" جنوب قلقيلية.





رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، على جرافة في قرية سنيريا جنوب قلقيلية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن جيش الاحتلال برفقة شاحنات ورافعات، اقتحم منطقة تنورة شمال سنيريا، واستولى على جرافة تعود للمواطن عدي مصطفى يونس.