قيادي بـ "الجهاد": نطالب المقاومة بوضع الخطط العسكرية لأسر جنود إسرائيليين





وأكد على أن صمت المؤسسات الحقوقية والدولية والدول التي تدعي الديمقراطية هو مشاركة واضحة مع "العدو" في تنفيذ جرائمه الممنهجة ضد أسرانا في السجون.

وتابع المدلل أن جريمة إعدام الأسير سعدي الغرابلي، تأتي في سياق الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا داخل السجون على مرأى ومسمع العالم.وأضاف ، أن الاحتلال هو "عدو سابي ومجرم ويحاول كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين عبر تعريضهم للموت البطيء من خلال جريمة الإهمال الطبي".وتابع: لن يقف عدد الأسرى الذين قضوا شهداء نتيجة الإهمال الطبي فهناك أسرى مرضى قد يواجهون مصير الأسير سعدي الغرابلي، لذلك هناك علامات استفهام حول دور مؤسسات حقوق الإنسان إذا لم تتحرك.وحمل المدلل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى ونؤكد انه لن يستطيع كسر إرادتهم رغم القتل والجرائم بحقهم.