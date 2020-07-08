قيادي بـ "الجهاد": نطالب المقاومة بوضع الخطط العسكرية لأسر جنود إسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو لجنة العلاقات الوطنية والخارجية، والقيادى البارز في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، المقاومة الفلسطينية، بأن تضع الخطط العسكرية، من أجل أسر جنود إسرائيليين، رداً على استشهاد الأسرى في السجون.
طالب عضو لجنة العلاقات الوطنية والخارجية، والقيادى البارز في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، المقاومة الفلسطينية، بأن تضع الخطط العسكرية، من أجل أسر جنود إسرائيليين، رداً على استشهاد الأسرى في السجون.
وقال في تصريح نقله موقع حركة (الجهاد الإسلامي) اليوم الأربعاء: "إننا نطالب المقاومة الفلسطينية ان تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها من خلال وضع الخطط العسكرية لأسر جنود صهاينة وأن تكون عمليات تبادل مشرفة لتحرير كل أسرانا واسيرانا من السجون الصهيونية".
وتابع المدلل أن جريمة إعدام الأسير سعدي الغرابلي، تأتي في سياق الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا وأسرانا داخل السجون على مرأى ومسمع العالم.
وأضاف ، أن الاحتلال هو "عدو سابي ومجرم ويحاول كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين عبر تعريضهم للموت البطيء من خلال جريمة الإهمال الطبي".
وتابع: لن يقف عدد الأسرى الذين قضوا شهداء نتيجة الإهمال الطبي فهناك أسرى مرضى قد يواجهون مصير الأسير سعدي الغرابلي، لذلك هناك علامات استفهام حول دور مؤسسات حقوق الإنسان إذا لم تتحرك.
وحمل المدلل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى ونؤكد انه لن يستطيع كسر إرادتهم رغم القتل والجرائم بحقهم.
وأضاف ، أن الاحتلال هو "عدو سابي ومجرم ويحاول كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين عبر تعريضهم للموت البطيء من خلال جريمة الإهمال الطبي".
وتابع: لن يقف عدد الأسرى الذين قضوا شهداء نتيجة الإهمال الطبي فهناك أسرى مرضى قد يواجهون مصير الأسير سعدي الغرابلي، لذلك هناك علامات استفهام حول دور مؤسسات حقوق الإنسان إذا لم تتحرك.
وحمل المدلل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى ونؤكد انه لن يستطيع كسر إرادتهم رغم القتل والجرائم بحقهم.
وأكد على أن صمت المؤسسات الحقوقية والدولية والدول التي تدعي الديمقراطية هو مشاركة واضحة مع "العدو" في تنفيذ جرائمه الممنهجة ضد أسرانا في السجون.
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