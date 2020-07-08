قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محرريْن على حاجز عسكريي بالأغوار الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة جبع جنوب جنين، على حاجز عسكري في الأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين مراد سليم بداد، وبشار أحمد كنعان، على أحد الحواجز العسكرية المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).