إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام الكبيرة بعدد مصابي فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1289 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 33.175 مصاباً.



ومن بين المصابين وفق الوزارة، 113 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 344 حالة وفاة.



ودخلت أنظمة الطوارئ التي تقضي بإغلاق قاعات وحدائق الأفراح في إسرائيل عند الثامنة من صباح اليوم حيز التنفيذ.



وأغلقت أمس النوادي الليلية وبرك السباحة العامة وصالات اللياقة البدنية، وكذلك قاعات العروض الثقافية الأمر الذي سيستمر حتى إشعار آخر.