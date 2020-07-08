محافظ رام الله والبيرة تتسلم 2000 مسحة لفحص فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سلم المجلس الفلسطيني الأمريكي في شيكاغو، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية في شيكاغو، اليوم الأربعاء، محافظ رام الله والبيرة، د.ليلى غنام 2000 مسحة لفحص فيروس (كورونا).



جاء ذلك خلال استقبال غنام للأخ رياض حامد ممثلا عن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وشكرت غنام الجالية الفلسطينية في أمريكا والمؤسستين على عطائهم الدائم، موجة التحية للأخ نبيل الكوك، أمين سر حركة فتح بمنطقة الوسط في شيكاغو، تقديراً لتواصله الدائم مع المحافظة لتنفيذ الكثير من المشاريع الاغاثية والإنسانية لصالح شعبنا.