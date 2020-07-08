صور.. غنام تطلع على أوضاع "الجلزون" وتهدد بإجراءات صارمة بحق غير الملتزمين















رام الله - دنيا الوطنتفقدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء، على الوضع في مخيم الجلزون، واطلعت عن كثب على أوضاع المخيم.وسيتم اتخاذ تدابير أكثر شدة خصوصاً في ظل أعداد الإصابات المتزايدة، في "الجلزون، نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة العامة.وأكدت غنام أن المخيم الذي كان وما زال سداً منيعاً في وجه الاحتلال، يجب أن يكون بالتزامه سداً أكثر مناعة في وجه الوباء، مشددة على أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين.وكانت محافظ رام الله والبيرة أعلنت أمس الثلاثاء تشديد الإغلاق على مخيم الجلزون، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا) في المخيم.