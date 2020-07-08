بريطانيا تسجل 126 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، 126 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد، في آذار/مارس الماضي، إلى 44517.



واتخذت بريطانيا يوم السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية مع السماح للناس بارتياد المطاعم والحانات والذهاب لمحلات تصفيف الشعر، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.









رام الله - دنيا الوطن