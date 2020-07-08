محافظ سلفيت يستنكر إقدام الاحتلال إعدام أكثر 200 شجرة معمرة بـ "ياسوف"



ودعا كميل المواطنين للتمسك بالأرض وعدم إفساح المجال للاحتلال ومستوطنيه بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، مطالباً المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يحدث من اعتداءات متكررة ضد كل ما هو فلسطيني في المحافظة.



وحمل محافظ سلفيت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتداءات وانتهاكات بحق أهالي المحافظة، مشيراً إلى وقوف المحافظة ومؤسساتها إلى جانب أبناء شعبنا ضد الإرهاب المنظم من قبل حكومة اليمين المتطرف.



جدير بالذكر أن أشجار الزيتون التي تم إعدامها تعود ملكيتها لمزارعين من عائلة "مصلح" في قرية ياسوف.







رام الله - دنيا الوطناستنكر محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إعدام أكثر 200 شجرة زيتون معمرة اليوم، في منطقة "الشكارة" و"شعب الصفدي" على أراضي قرية ياسوف، وفي المنطقة الممتدة على الشارع الواصل إلى بلدة بيتا وحوارة بحجة عمل طريق التفافي يخدم المستوطنين.