عربي

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأردن اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: إنه لم تسجل إصابات جديدة بالفيروس في المملكة، لا محلية ولا خارجية.

وكتن وزير الصحة سعد جابر، أعلن أنه تم تسجيل إصابتين فقط أمس الثلاثاء، لشخصين قادمين من الخارج.





أخبار ذات صلة

سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مصرع شرطيين وإصابة آخريْن في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية

مصرع شرطيين وإصابة آخريْن في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

تونس: محتجون يقررون الاعتصام في منطقة (الكامور) الصحراوية

تونس: محتجون يقررون الاعتصام في منطقة (الكامور) الصحراوية

وزير الري المصري الأسبق: إثيوبيا تبني سد النهضة للاستحواذ على مياه النيل

وزير الري المصري الأسبق: إثيوبيا تبني سد النهضة للاستحواذ على مياه النيل

مصر: تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن وزوجها وعلاقة (كورونا)

مصر: تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن وزوجها وعلاقة (كورونا)

ايران تهدد بالرد.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

ايران تهدد بالرد.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الحكم المحلي تدين تهديدات سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية

الحكم المحلي تدين تهديدات سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن الهيئات المحلية

الأحمد يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي المستجدات السياسية الفلسطينية

الأحمد يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي المستجدات السياسية الفلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تستولي على جرافة جنوب قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محرريْن على حاجز عسكريي بالأغوار الشمالية

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محرريْن على حاجز عسكريي بالأغوار الشمالية

محافظ رام الله والبيرة تتسلم 2000 مسحة لفحص فيروس (كورونا)

محافظ رام الله والبيرة تتسلم 2000 مسحة لفحص فيروس (كورونا)

محافظ سلفيت يستنكر إقدام الاحتلال إعدام أكثر 200 شجرة معمرة بـ &#34;ياسوف&#34;

محافظ سلفيت يستنكر إقدام الاحتلال إعدام أكثر 200 شجرة معمرة بـ "ياسوف"

أكد على أهمية التنسيق الفلسطيني الروسي.. مجدلاني: مخاطر الضم مازالت قائمة

أكد على أهمية التنسيق الفلسطيني الروسي.. مجدلاني: مخاطر الضم مازالت قائمة

فيديو: قوات الاحتلال تستولي على &#34;حفار&#34; لمواطن غرب رام الله

فيديو: قوات الاحتلال تستولي على "حفار" لمواطن غرب رام الله

منوعات

بيلا حديد تُهاجم &#34;انستجرام&#34; بسبب فلسطين

بيلا حديد تُهاجم "انستجرام" بسبب فلسطين

ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو أديب.. والأخير يرد

ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو أديب.. والأخير يرد

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

مي حلمي تبكي: &#34;في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع&#34;

مي حلمي تبكي: "في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع"

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

ليلى علوي عن التحرش: &#34;عشت التجربة&#34;

ليلى علوي عن التحرش: "عشت التجربة"

عربي

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مصرع شرطيين وإصابة آخريْن في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية

مصرع شرطيين وإصابة آخريْن في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)