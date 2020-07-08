الأردن: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أعلن الأردن اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: إنه لم تسجل إصابات جديدة بالفيروس في المملكة، لا محلية ولا خارجية.



وكتن وزير الصحة سعد جابر، أعلن أنه تم تسجيل إصابتين فقط أمس الثلاثاء، لشخصين قادمين من الخارج.













رام الله - دنيا الوطن