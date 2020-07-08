سلطنة عُمان تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سجلت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء، 1210 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت السلطنة أيضا تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50207 والوفيات إلى 233، وفق ما قالت وزارة الصحة العُمانية.



وستبدأ عمان، يوم الأحد في إجراء مسح على مستوى الدولة لمدة عشرة أسابيع لتحليل مدى انتشار الفيروس ويشمل سحب عينات دم للكشف عن الأجسام المضادة.



رام الله - دنيا الوطن