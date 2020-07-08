دولي

أنظمة الطوارئ الجديدة في إسرائيل تدخل حيز التنفيذ لمنع تفشي (كورونا)

أنظمة الطوارئ الجديدة في إسرائيل تدخل حيز التنفيذ لمنع تفشي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخلت أنظمة الطوارئ التي تقضي بإغلاق قاعات وحدائق الأفراح في إسرائيل عند الثامنة من صباح اليوم حيز التنفيذ.
 
وأغلقت أمس النوادي الليلية وبرك السباحة العامة وصالات اللياقة البدنية، وكذلك قاعات العروض الثقافية الأمر الذي سيستمر حتى إشعار آخر. 

كما فُرضت اعتباراً من يوم أمس قيود على المطاعم ودور العبادة والحافلات والتجمهر بشكل عام، فيما أثار هذا القرار غضباً في صفوف أصحاب هذه الأماكن الذين قالوا إنه يضر بمصدر رزق عشرات الآلاف، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيدخل الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم حيز التنفيذ الإغلاق الذي فرضته الحكومة على مدينة "بيتار عيليت" لحصر انتشار الوباء هناك.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس أنه توفي خمسة أشخاص، من جراء إصابتهم بفيروس (كورونا) لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الوباء في إسرائيل إلى 342 ضحية.

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