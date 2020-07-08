الولايات المتحدة تواصل هجومها على "الصحة العالمية" وتتهمها بالفساد

منظمة الصحة العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، هجومها على منظمة الصحة العالمية، على خلفية تطورات فيروس (كورونا) وقضايا أخرى.



ويأتي ذلك بعدما أكدت واشنطن أمس الثلاثاء، أنها ستخرج من منظمة الصحة العالمية، في السادس من تموز/يوليو عام 2021.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إن "الصحة العالمية لم تقم بواجباتها ولم تبذل ما يكفي لمنع تفاقم أزمة (كورونا)، مشيراً إلى أن هناك فساداً واضحاً داخل المنظمة، وفق تعبيره.



وأضاف بومبيو: أن "منظمة الصحة العالمية أخطأت في التعامل مع الأوبئة ولها تاريخ طويل من الفساد والأخطاء"، مؤكداً أنها لم تقم بتطبيق الإصلاحات اللازمة.