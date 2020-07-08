مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية في بورين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن عددا من مستوطني (يتسهار)، أضرموا النار في حقول زراعية جنوب البلدة، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).