صور.. قوات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون لصالح طريق استيطاني جنوب نابلس













رام الله - دنيا الوطنقطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، واقتلعت العديد من أشجار الزيتون، في بلدة ياسوف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية بأن تقطيع أشجار الزيتون يأتي استباقا لأعمال التجريف التي تنوي قوات الاحتلال تنفيذها في أراضي القرية لصالح شق "الشارع الاستيطاني المسمى بالتفافي حوارة" الذي سيلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرى جنوب نابلس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).وكانت سلطات الاحتلال صادرت 406 دونمات عام 2019 لصالح شق هذا الشارع من أراضي سبع قرى وبلدات هي: حوارة، وبيتا، وبورين، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف، وستؤدي إلى اقتلاع أكثر من ثلاثة آلاف شجرة مثمرة فيها.