أبوبكر: قدمنا طلباً لإسرائيل لنقل جثمان الأسير الغرابلي لقطاع غزة وعائلته رفضت التشريح





وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الهيئة قدمت طلباً لنقل جثمان الشهيد سعدي الغرابلي إلى قطاع غزة وذلك لتسليمه لذويه ودفنه في القطاع.





وأشار أبو بكر، إلى أن إسرائيل تتعمد المماطلة في الرد على مثل هذا النوع من الطلبات، كما أنها قد تقرر احتجاز جثمانه وذلك في إطار مساومتها على مبادلة الجثامين بجنودها في قطاع غزة.





الجدير ذكره، أنه أعلن صباح اليوم رسمياً استشهاد الأسير الغرابلي وذلك بعد رفع الأجهزة الطبية عنه، وذلك بعد أن أعلن سابقاً عن موته سريرياً.

خاص دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن عائلة الأسير الشهيد سعدي الغرابلي رفضت تشريح جثمانه، الأمر الذي دفع الهيئة لعدم تقديم طلب بذلك للجانب الإسرائيلي.