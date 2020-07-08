دولي

صحيفة: مواجهة إسرائيل لموجة (كورونا) الثانية قد تكون مصحوبةً بتوتر أمني كبير

صحيفة: مواجهة إسرائيل لموجة (كورونا) الثانية قد تكون مصحوبةً بتوتر أمني كبير
شريكا الائتلاف الحكومي في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن مواجهة إسرائيل للموجة الثانية من فيروس (كورونا) قد تكون مصحوبةً بتوتر أمني كبير. 

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن تفشي وباء (كورونا) في أول موجةٍ له قد جلب فترة من الهدوء الأمني غير المسبوق تقريباً، ولكن مع مرور الوقت وانحسار وباء (كورونا) عادت التحديات الأمنية إلى الساحة، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وذكرت أن إيران مصممة على إثبات أنها لم تتخل عن طموحها بالتواجد في المنطقة، وتواصل إرسال شحنات الأسلحة ودعم مشاريع دقة الصواريخ لـ (حزب الله) في لبنان، وفي الوقت نفسه تتقدم في المشروع النووي. 

ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان في وضع إفلاس، وهذا الوضع يتسبب بضغط لقيادة (حزب الله) التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب أولوياتها، ولذلك فإن المنظومة الأمنية في إسرائيل تدرك بشكلٍ جيدٍ بأن صمامات الضغط في لبنان قد تكون موجهةً إلي إسرائيل. 

وحسب التقرير، فإن مستوى التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ازداد في الفترة الأخيرة الماضية بشكلٍ كبير على إثر مسألة الضم، كما أن التنسيق الأمني والمدني توقف تماماً، فيما لا يوجد تصعيد في الميدان حتى الآن. 

وأوضح أن المنظومة الأمنية تستعد لاحتمالاتٍ كهذه، وذلك كله بالتزامن مع تفشي انتشار فيروس (كورونا) في أراضي السلطة الفلسطينية، وخاصةً في الخليل، وقد يكون لذلك عواقب أيضاً. 

ونبهت بأن الأحداث الأمنية الحالية ومن بينها إطلاق الصواريخ من غزة والانفجار في الموقع النووي في إيران المنسوب إلى إسرائيل، يشير إلى أن مواجهة إسرائيل لتفشي (كورونا)، قد تكون مصحوبةً هذه المرة بتوتر أمني كبير.

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