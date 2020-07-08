إيران: وفيات فيروس (كورونا) تتجاوز 12 ألفاً

سجلت إيران اليوم الأربعاء، 153 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن المرض، 12 ألف حالة.



وشهدت البلاد الأسبوع الماضي، ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة والوفيات اليومية، مع تخفيف إجراءات العزل العام.



كما وصل إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 248379 تعافى منهم 209463، وفق ما قالت وزارة الصحة.



وكانت إيران سجلت أمس الثلاثاء، 200 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19) خلال 24 ساعة يوم الثلاثاء، وهذا أعلى رقم رسمي تسجله وزارة الصحة.



رام الله - دنيا الوطنس