شؤون فلسطينية

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: يجب عدم الاستهانة بالمعارضة العالمية لخطة الضم

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: يجب عدم الاستهانة بالمعارضة العالمية لخطة الضم
أراضي الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الإسرائيليي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة الجديد، غلعاد اردان، إنه لا يستهين بالمعارضة العالمية لخطة الضم.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يهدف إلى التوضيح للعالم المصالح الإسرائيلية وأهمية تحديد "حدود الدولة وحق إسرائيل التاريخي في (يهودا والسامرة)"، وفق زعمه. 

وأكد أردان أن عمليات الانسحاب أحادية الجانب لم تؤد إلى السلام، وأن الأمر الوحيد الذي سيكفل استمرار وجود إسرائيل هو رسم حدود يمكن الدفاع عنها. 

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة الجديد، أن الفلسطينيين لعلهم يفهمون من خلال هذه الخطوة، أن مرور الوقت لا يصب في مصلحتهم.

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