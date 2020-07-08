سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: يجب عدم الاستهانة بالمعارضة العالمية لخطة الضم





وأكد أردان أن عمليات الانسحاب أحادية الجانب لم تؤد إلى السلام، وأن الأمر الوحيد الذي سيكفل استمرار وجود إسرائيل هو رسم حدود يمكن الدفاع عنها.





وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة الجديد، أن الفلسطينيين لعلهم يفهمون من خلال هذه الخطوة، أن مرور الوقت لا يصب في مصلحتهم.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يهدف إلى التوضيح للعالم المصالح الإسرائيلية وأهمية تحديد "حدود الدولة وحق إسرائيل التاريخي في (يهودا والسامرة)"، وفق زعمه.