لجان الرقابة في سلفيت تنفذ جولاتها التفتيشية على المنشآت والمؤسسات الطبية بالمحافظة





ويأتي ذلك تنفيذاً لما ورد في قرار الرئيس بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية والتعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء لمواجهة انتشار الوباء المستجد، بمشاركة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة محمود صالح نيابة عن المحافظ مدير الشرطة العقيد مأمون فحماوي ومدير الضابطة الجمركية العقيد هيثم العجرمي ومدير الصحة د.هيثم منصور.



وتم خلال الجولة توعية المواطنين بأهمية تطبيق ما ورد في البروتوكول الصحي الصادر عن جهات الاختصاص للحد من انتشار وباء (كورونا) وحفاظا على سلامة وصحة الجميع واستمرار عجلة الاقتصاد في المحافظة، والتاكيد على ضرورة التزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات الواقية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وأن من يخالف الالتزام بهذه الشروط والقواعد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات وفق ما نص عليه القانون.



وفي ذات السياق تم تنفيذ جوله للجنه الصحة والسلامة العامه في بلدة بديا شملت الأسواق والمنشات الصناعيه بهدف الرقابه وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي فيها، حيث تم خلال الجوله تحرير مخالفات بحق المخالفين وتسكير المحال التجاريه التي يشملها قرار الإغلاق كمحلات الالبسه ومواد البناء، هذا وتم تحرير 11 مخالفه بحق المخالفين.



وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات والزيارات التفقدية التي تنفذها لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة في كافة بلدات وقرى المحافظة.

















رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، نفذت لجان الرقابة والتفتيش ولجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة سلفيت اليوم، جولاتها التفتيشية على المحلات التجارية والمنشئآت الصناعية والمؤسسات الطبية في المحافظة، للتأكد من التزام المواطنين والتجار والعاملين بإجراءات السلامة العامة المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا).