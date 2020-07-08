شؤون فلسطينية

محافظ نابلس يعقد اجتماعًا موسّعًا للجنة الطوارئ بالمحافظة

محافظ نابلس يعقد اجتماعًا موسّعًا للجنة الطوارئ بالمحافظة
محافظ نابلس
رام الله - دنيا الوطن
عقد محافظ نابلس اجتماعًا موسّعًا للجنة الطوارئ في محافظة نابلس للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخصّ القطاعات التي سُمح لها بالعمل في البيان الحكومي، وتلك التي تم التوافق على السماح لها بالعمل من جميع مكوّنات لجنة الطوارئ في محافظة نابس.

والقطاعات التي سمح لها العمل، المصانع بمختلف قطاعاتها وخصوصًا الغذائية، والقطاع الإنشائي ومحلات مواد البناء والورش، ومحلات الأغذية بأنواعها، على أن يتم العمل بهذه القرارات اعتبارًا من الأربعاء من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الثامنة مساءً.

كما شدّد المحافظ بتعليماته للمؤسسة الأمنية على تفعيل قرار الحكومة للعمل بنظام المخالفات بحقّ كل المتجاوزين، وضرورة تطبيق البروتوكول الصحّي للقطاعات.

وكان المحافظ قد حيّا خلال الاجتماع جميع المواطنين في أنحاء المحافظة على إثباتهم نموذجًا في الالتزام خلال الأيام الماضية، وكذلك توجّه بالشكر لكل الطواقم الميدانية بما فيها الطواقم الطبية والأمنية والمؤسسات الرسمية والرقابية، وكذلك إلى ممثلي القطاع الخاص على التزامهم بمسؤوليتهم المجتمعية.

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