قلقيلية: إغلاق 21 محلاً تجارياً واحتجاز 11 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

قلقيلية أثناء الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم 21 محلاً تجارياً وضبطت 11 مركبة أوقفت أربعة أشخاص، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه واستكمالاً لجهود الشرطة بمختلف إداراتها واقسامها ومراكزها في تطبيق الإغلاق ومنع الحركة تنفيذاً لقانون الطوارئ الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، فقد تم إغلاق 21 من المحال التجارية واحتجاز11 مركبة خلال تحرك سائقيها في الشارع بدون أي مبرر إدارياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولاً.



وتم توقيف أربعة مواطنين لمخالفتهم لحالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



كما واصلت الشرطة برنامجها التوعوي والإرشادي على المحال والمنشات التجارية المسموح العمل بها، لمتابعة التزامها بالبروتوكول الصحي وحث المواطنين على استخدام كافة وسائل السلامة الصحية والوقائية من فيروس (كورونا) من ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي .



وفي السياق نفسه دعا العقيد نهاد ربايعه مدير شرطة محافظة قلقيلية المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج في فترة الإغلاق التي جاءت بناء على قرار من الحكومة الفلسطينية إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم والحد من خطر انتشار فيروس (كورونا).