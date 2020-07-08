شؤون فلسطينية

شاهد: محافظ جنين يرعى توقيع وثيقة شرف بشأن التقيد بالبروتوكولات الصحية لمكافحة (كورونا)

شاهد: محافظ جنين يرعى توقيع وثيقة شرف بشأن التقيد بالبروتوكولات الصحية لمكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
رعى محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب توقيع وثيقة شرف وطنية لمجابهة الجائحتين اللتين تهاجمان شعبنا الفلسطيني معا (كورونا) والاحتلال الغاشم، اليوم الأربعاء في مقر المحافظة، بناءً على قرارات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومنع التجمعات الاجتماعية بكافة أنواعها والتصدي لمخططات الاحتلال بضم جزء من الأراضي الفلسطينية.

وووقع الرجوب وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ورجال الإصلاح واللجان الشعبية للاجئين والهيئات المحلية والفعاليات المجتمعية والمؤسسة الأمنية والاهلية في المحافظة، ولجان المرأة، والشبيبة الطلابية وغرفة التجارة واتحادات ونقابات عمالية ومهنية على الوثيقة الوطنية التي نصت على التقييد بالبروتوكولات الصحية بعدم التجمع خاصة فيما يتعلق بالأعراس والغاء بيوت العزاء والاكتفاء بتقديم التعازي عبر وسائل الاتصال و التواصل، وتحريم وتجريم إطلاق النار في أي مناسبة وعدم استخدام المفرقعات وإطلاق الرصاص في حفلات التخرج ونجاح الثانوية العامة، ودعوة أبنائنا العمال لأخذ الحيطة والحذر والتوجه إلى المركز الطبية لاجراء الفحص الطبي حال عودتهم من اماكن عملهم في أراضي عام 48، مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية و تعليمات جهات الاختصاص بذلك. 

هذا وتم التأكيد على وحدة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية الوطنية والإسلامية، لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وكل إجراءاته القمعية.

وأكد الرجوب أن الوثيقة الوطنية جاءت تنفيذاً لإجراءات الحكومة، بأخذ الحيطة بأسباب المرض واتخاذ كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين لمنع تفشي فيروس (كورونا) في المحافظة.

وأشار الرجوب إلى أهمية العمل التكامل بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني ورجال الإصلاح والهيئات المحلية ؛ مما يعزز النتائج الإيجابية لصالح أبناء شعبنا والحفاظ على السلم الأهلي والخروج من الأزمة بأقل الأضرار.

ولفت الرجوب إلى أن محافظة جنين شبه خالية من المرض، وهذا يستدعي منا العمل بكل طاقة بإلزام أنفسنا وباقي شرائح المجتمع تطبيق التعليمات الصحية الصادرة بالخصوص للحفاظ على السلم الأهلي ؛ بالرغم من أن هناك تذمر من الوضع الاقتصادي الذي تأثر كثيرا منذ بداية الجائحة.

فيما تحدث كل أمين سر إقليم حركة فتح عطا أبو ارمليه، والشيخ محمد صلاح مفتي قوات الأمن الفلسطيني، وعضو المجلس الثوري السابق جمال الشاتي، وممثل عن حركة حماس في جنين عبد الجبار جرار، ورئيسة اتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع جنين وعضو المجلس الثوري وفاء عفيف، وعلاء عبيد ممثلا عن القوى الوطنية، ومحمد سلامة عن الغرفة التجارية، وممثلا عن الهيئات المحلية أمجد عطاطرة، على أهمية التوقيع على الوثيقة الشرف الوطنية التي تشكل سدا منيعا لبث الوعي المجتمعي، وخاصة لمن يستخفون بخطورة الوباء.

وطالب المتحدثون تشديد إجراءات الوقاية ودعم الطواقم الصحية التي تعمل بشكل متواصل للحد من تفشي جائحة (كورونا)، وتحريك الروح العشائرية وتشكيل لجان تطبيق هذه الوثيقة ومراقبة تنفيذها عبر وسائل الوقاية ضد الوباء الخطير حتى تبقى جنين خالية منه لتسنى اتخاذ خطوات نحو الامام للتعامل مع المطالب التي تنادي بضرورة الالتفات الى الوضع الاقتصادي.

هذا وتلى منسق ملف السلم الاهلي في المحافظة منصور السعدي وثيقة الشرف الوطنية التي تم توقيعها من قبل الحضور جميعا فيما أدار اللقاء بالفعاليات نائب المحافظ كمال ابو الرب.

 





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