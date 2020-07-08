بيت لحم: توقيع وثيقة شرف وطنية لتأكيد التقيد بالبروتوكولات الصحية لمكافحة (كورونا)

بيت لحم أثناء الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اليوم الأربعاء، في مدينة بيت لحم، عن توقيع وثيقة شرف وطنية، بخصوص تجمعات الأعراس وإلغاء بيوت العزاء تلبية لنداء رئيس الوزراء محمد اشتية.



وقال داود الزير أحد وجهاء العشائر والمفوض من قبل القائمين على وثيقة الشرف بالإعلان عنها، إن هذه الوثيقة تأتي لمصلحة شعبنا في ظل ازدياد الإصابة بفيروس (كورونا)، مشيرا الى انه حسب الاحصائيات فان 82% من الإصابات كان سببها الاعراس وبيوت العزاء.



وأضاف، "يجب أن نكون الى جانب الحكومة في هذا الوقت، من خلال تشكيل لجان شعبية واكاديمية اعتبارية، ومؤسسات وطنية، والالتزام بالقرارات التي تصدر عن الحكومة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار الزير الى انه كان من المفترض حضور العديد من الشخصيات العشائرية والأكاديمية لكن بسبب الاغلاق اعتذروا وتم تفويضي أن أعلن عن الوثيقة نيابة عنهم، مبينا أنه وقع على الوثيقة 300 شخصية، وكل من يسجل اسمه ملتزم بها ولكن ليس لنفسه بل لكل من يمثله وبالتالي الامر يصب في إطار المصلحة العامة وليس الشخصية.



بدوره، قال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري، إن هذه المبادرة تأتي في اطار استكمالي في ظل الإجراءات الميدانية للاحتلال التي توقف تدخلات السلطة الوطنية في تطبيق بعض القوانين الخاصة لمحاصرة تفشي وباء فيروس (كورونا).



وأشار إلى أن هذه الوثيقة لا تتعارض مع القانون بل تلتقي معه وهي تمهد لتطبيقه، مؤكدا انه لا يمكن ان نترك الأمور بالذهاب الى الصدام في إطار تطبيق القانون.



وتضمنت الوثيقة ضرورة تنفيذ تعليمات السلامة وعدم الاستهتار بهذا الوباء الذي أصبح يتنقل بسرعة فائقة من المريض إلى المخالطين ومخالطي المخالطين، والغاء تجمعات الأعراس، والاكتفاء بالتعزية بالهاتف وبواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وعدم فتح بيوت للعزاء، وعلى العمال أن يقوموا بالفحص فور وصولهم إلى معابر الدخول حتى يأمنوا سلامتهم وسلامة عائلاتهم أولاً وثم مجتمعنا.