قوات الاحتلال تعتقل مواطناً من مدينة الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رضا البطش، أثناء تواجده في منطقة خان شاهين في البلدة القديمة من الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).