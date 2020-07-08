الشرطة تغلق 45 محلاً تجارياً وتعتقل أربعة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين





وتخلل ذلك إغلاق 45 محلاً تجارياً وقبضت على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، كما تم إنهاء حفلات أعراس عدد 2 وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا وضبطت ثلاث مركبات ودراجة وتبين بعد الفحص بأنها غير قانونية.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 45 محلاً تجارياً، وألقت وقبضت على أربعة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والمقاهي والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.