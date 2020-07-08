إغلاق 40 محلاً تجارياً وحجز 40 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بنابلس

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية 40 محلاً تجارياً منها مقاهي عدد اثنان، وحجزت 40 مركبه لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال قيام دوريات الشرطة بمساندة من المؤسسة الأمنية بعمل جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة والحواجز التي تهدف للحد من حركة وتنقل المواطنين في المحافظة وتنفيذاً لقانون الطوارئ وقرار محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، بإغلاق المدينة وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة فقد تم إغلاق 40 محلاً تجارياً لخرقهم حالة الطوارئ.





كما تم حجز 40 مركبة خلال تحرك سائقيها في الشارع بدون أي مبرر ومخالفتهم لحالة الطوارئ والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المحافظة.



وأضافت الشرطة أنه تم حجز هذه المركبات إدارياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولا.



وناشد العقيد سائد زهران مدير شرطة محافظة نابلس المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل الحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطن