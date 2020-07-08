شؤون فلسطينية

الشرطة تغلق 15 محلاً وتوقف خمسة أشخاص غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة بطوباس

الشرطة تغلق 15 محلاً وتوقف خمسة أشخاص غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة بطوباس
مدينة طوباس أثناء الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة 15 محلاً وأوقفت خمسة أشخاص لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن العقيد حقوقي هيثم دغلس مدير شرطة محافظة طوباس وعدداً من مدراء الإدارات قاموا بجولة تفقدية في المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذه تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة .

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على عدد من الأشخاص بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية وذلك تمهيداً  لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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