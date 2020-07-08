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العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)

العراق: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا)
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2741 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور المرض في البلاد.

وبحسب (روسيا اليوم) سجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة و1627 حالة شفاء.

وأشارت إلى "فحص 12807 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 637227.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق حتى الآن 67442 إصابة، وحالات الشفاء، بلغت 37879 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 2779.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الثلاثاء، تسجيل 118 حالة وفاة و2426 إصابة.

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