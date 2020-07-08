وزارة الاقتصاد تخالف 15 منشأة تجارية وصناعية لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية

الرقم المخالفة مقدار الغرامة 1 عدم ارتداء الكمامة والقفازات 100 شيكل 2 عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي 100 شيكل 3 عدم مراعاة تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة 100 شيكل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع شركائها (الشرطة، الصحة، الضابطة الجمركية) في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وجنين، عن تحرير 15 مخالفة لأصحاب منشآت صناعية وتجارية، غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس (كورونا).جاء ذلك، خلال جولة مشتركة نفذتها الطواقم للتأكد من مدى التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالشروط الصحية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، بموجب ذلك، وبناء على توصية اللجنة المشتركة، حرر جهاز الشرطة في محافظة رام الله والبيرة غرامات مالية بحق خمسة أصحاب منشآت صناعية مخالفة، تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل.ووفق التقرير الميداني، أوقفت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس وبالتعاون مع الشركاء (الصحة، الشرطة، الضابطة الجمركية، المحافظة) سبعة محال تجارية ومنشأة صناعية غير ملتزمة بالإجراءات الصحية المتبعة، وفي مدينة جنين، تمت مخالفة منشأتين، وفق الأصول القانونية المتبعة.ودعت الوزارة، المواطنين وأصحاب المصانع والشركات والمنشآت إلى الالتزام والتقييد الصارم بتطبيق برتوكولات الصحة والسلامة العامة أثناء ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية بمختلف مجالاتها منعاً لتفشي فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19).وبينت الوزارة في بيانها، أن طواقم الرقابة والتفتيش الحكومية ستعمل على مراقبة مدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت بمختلف أنواعها بالإجراءات الصحية خصوصاً بعد قيامها على مدار الأشهر الماضية، بتعريف وتوعية أصحاب المنشآت بتطبيق هذه الإجراءات لدى مزاولة الأنشطة الاقتصادية.وشددت الوزارة في بيانها على الالتزام بقواعد السلامة العامة وهي التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات وعدم الاكتظاظ، وينصح بعدم خروج كبار السن والمتعافين صحياً، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين من ضمنها إغلاق المنشآت غير الملتزمة.وذكرت الوزارة في بيانها، الغرامات التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 على النحو التالي:-الافراد