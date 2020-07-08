الاحتلال يخطر بالاستيلاء على قطعة أرض غرب سلفيت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 689 مترا تقع بجانب الشارع الرئيس الواصل بين بلدتي قراوة بني حسان وبديا غرب سلفيت.



وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان تامر ريان، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن راتب الخطيب اخطارا بالاستيلاء على الأرض، وأمهلته 60 يوما للاعتراض