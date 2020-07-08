رسمياً: واشنطن تنسحب من منظمة "الصحة العالمية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إخطاراً إلى الكونغرس، بانسحاب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية.



وأوضح السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، في تغريدة عبر (تويتر) نقلتها (الأناضول)، أن الكونغرس، تلقى إخطاراً من ترامب، يفيد بانسحاب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية".



وأضاف أن هذه الخطوة من إدارة ترامب، ستترك الإدارة الأمريكية "مريضة ووحيدة".



ومن جهة أخرى، صرح مسؤول في البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه، أن الانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية، سيكون سارياً اعتباراً من يوم الاثنين، وأنه تم إرسال الإخطار الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.



يشار إلى أن ترامب، اتهم "الصحة العالمية" في 14 نيسان/ أبريل الماضي، بالفشل في مكافحة فيروس (كورونا)، والتقرب من الصين، معلناً تعليق الدعم المادي للمنظمة.