شاهد: إلهان عمر تدعو لتفكيك "نظام القمع" الأمريكي وتَسخر من نجل ترامب

رام الله - دنيا الوطنانتقدت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، بشدة، الأنظمة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، داعية إلى تفكيك ما وصفته بـ"نظام القمع".وقالت عمر خلال مؤتمر صحفي نقلته (روسيا اليوم) أمس الأربعاء: "طالما ظلت أنظمتنا الاقتصادية والسياسية، تعطي الأولوية للربح، دون النظر إلى من الذي يربح ومن يحرم، سنديم عدم المساواة."وأضافت، أنه يمكن التوقف عند إصلاح العدالة الجنائية في البلاد، بل "علينا بدء العمل على تفكيك نظام القمع بأسره أينما وجدناه".وتابعت: "نحن لا نقاتل فقط من أجل هدم أنظمة القمع في نظام العدالة الجنائية، نحن نقاتل من أجل القضاء على أنظمة القمع الموجودة في السكن والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف، وفي الهواء الذي نتنفسه".وسارع ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، للهجوم على الديمقراطيين ومرشحهم المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، وكتب عبر (تويتر): "هل يتفق بايدن مع مؤيدته عمر على أننا بحاجة إلى تفكيك نظام الولايات المتحدة السياسي والاقتصادي؟".وردت عليه عمر بسخرية: "هل نظامنا التعليمي على علم بأنه قد خذلك؟ مستوى فهمك أمر محرج لبلدنا، ربما يمكن لشخص ما أن يقدم لك دروساً مجانية في اللغة الإنجليزية".