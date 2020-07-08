المطران حنا: الاعتراف بدولة فلسطين هو الرد المناسب على المخططات الاحتلالية

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إننا نطالب كافة الدول الصديقة بأن تقوم بالاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد المناسب على المخططات الاسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وطمس معالم القدس، وسرقة مزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، التي ستؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أراضيهم ومن منازلهم.





وأكد أن مشروع الاحتلال الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية والذي يحظى بدعم الادارة الأمريكية وحلفائها لن ينتهي بدون تدخل دولي يجبر إسرائيل على تحمل مسؤولياتها فالاحرار في عالمنا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يكون لهم دور ضاغط لافشال المخططات والمؤامرات المعادية والخبيثة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية .





ولكن الفلسطينيين، يراهنون أولاً على أنفسهم "فلا يحك جلدك إلا ظفرك" كما يراهنون على الأحرار من أبناء أمتنا العربية، وكافة أصدقائنا المنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها أولئك الذين يتبنون مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض السياسات الاحتلالية وممارساتها.

رام الله - دنيا الوطن