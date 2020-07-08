الصحة الإيرانية: 153 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، وفق (تسنيم) بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الأربعاء 248 ألفاً و379 شخصاً، وبوفاة 153 شخصاً آخر، خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 12 ألفاً و84 شخصاً.



وأضافت، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2691 حالة جديدة للإصابة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 248 ألفاً و379 حالة لغاية الآن، بينهم 3309 في وضع حرج.



وتابعت، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 209 آلاف و463 شخصاً لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 153 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين، جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفاً و84 شخصاً.



يذكر، أن مليوناً و872 ألف شخص، خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس (كورونا) في أنحاء البلاد حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 153 وفاة و2691 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.