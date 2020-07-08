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(غانتس) يدخل الحجر الصحي وإسرائيل تشدد إجراءاتها لمكافحة (كورونا)

(غانتس) يدخل الحجر الصحي وإسرائيل تشدد إجراءاتها لمكافحة (كورونا)
وزير الجيش بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
دخل رئيس الحكومة الإسرائيلي البديل، وزير الجيش بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لمريض بفيروس (كورونا)، يوم الأحد الماضي. 

ووفقًا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإن غانتس، سيبقى في العزل لمدة أسبوع، بعد مخالطة مصابين. 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، دخول إجراءات التشديد والتقييدات الجديدة إلى حيز التنفيذ، وذلك على التجمهر للحد من انتشار فيروس (كورونا) في البلاد، وتشمل الإجراءات، إغلاق القاعات وحدائق المناسبات، حيث يقتصر العدد على 50 شخصًا فقط.


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