بحر يدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات التي تخص الأسرى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا أحمد بحر القيادي في (حماس)، اليوم الأربعاء، إلى إجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تخص الأسرى، عقب استشهاد الأسير سعدي الغرابلي، الذي استشهد في سجون الاحتلال، نتيجة للإهمال الطبي.



وحمل بحر في بيان وصل "دنيا الوطن"، الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير الغرابلي، نتيجة سياسة الإهمال الطبي، التي ينتهجها، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى؛ لقتلهم بدم بارد، خاصة وأنه يأمن العقاب.



وفيما يلي نص البيان :



د. بحر ينعى الشهيد الأسير الغرابلي، ويدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تخص الأسرى.



الدائرة الإعلامية- المجلس التشريعي:



نعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر الشهيد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، الذي استشهد نتيجة الاهمال الطبي داخل سجون الاحتلال الصهيوني.



وحمل بحر الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير الغرابلي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى لقتلهم بدم بارد خاصة وأنه يأمن العقاب.



وأكد بحر، أن الاحتلال يخالف القوانين والمعاهدات الدولية في احتجاز الأسرى، ويضرب عرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الأسرى، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.



وطالب بحر بتحرك دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف تغوله بحق حقوق الإنسان خاصة جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجنة تحقيق في استشهاد الأسير الغرابلي وكل الأسرى الشهداء.



وشدد بحر على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعاً، وبتطبيق كافة القوانين والأعراف الدولية في احتجاز الأسرى، وتوفير كافة الاحتياجات المنصوص والمتفق عليها في المواثيق الدولية.



ودعا بحر برلمانات العالم ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية العمل من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإلزام الاحتلال بالإفراج عنهم، من خلال وضع استراتيجية تقوم على الضغط على الاحتلال وعزله دوليا حتى يرضخ لكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية.