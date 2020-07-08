شؤون فلسطينية

الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) تنعى الشهيد الغرابلي

الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) تنعى الشهيد الغرابلي
رام الله - دنيا الوطن
نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة (حماس) في سجون الاحتلال، الأسير الشهيد سعدي الغرابلي من منطقة الشجاعية بغزة، والذي استشهد صباح اليوم، إثر سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأسرى الفلسطينيين.

وحملت الهيئة القيادية العليا، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بحق الشهيد الغرابلي، التي تأتي استكمالاً لنهج الحقد والعنصرية، الذي تنتهجه مصلحة السجون.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، استشهاد الأسير الغرابلي، بسبب سياسة الإهمال الطبي للاحتلال، بعد دخوله في حالة موت سريري خلال الأيام الماضية، وتضارب الأنباء حول استشهاده.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى يقررون إغلاق كافة الأقسام في السجون، حدادًا على روح الشهيد الأسير سعدي الغرابلي، واحتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.

وعاني الأسير الغرابلي من الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال قبل استشهاده، وأصيب بأمراض تمثلت في السكر وضغط الدم والسرطان بأورام في البروستات والمسالك البولية.

وقضى الشهيد الغرابلي، أكثر من 26 عاماً داخل الأسر، ويعتبر من قدامى أسرى القطاع، وهو ثاني أكبر أسير سناً في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لـ 10 أبناء، استشهد أحدهم عام 2002، وهو أحمد الغرابلي (20 عاماً) بعد أن خاض اشتباكاً مع جنود الاحتلال.

يذكر، أن الشهيد الغرابلي، لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث ارتقى العشرات من الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي، والإجراءات العنصرية.

أخبار ذات صلة

مؤسسة (الضمير) تُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد المعتقل الغرابلي

مؤسسة (الضمير) تُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد المعتقل الغرابلي

​حماس: سنواصل مواجهة المحتل لاقتلاعه من أرضنا

​حماس: سنواصل مواجهة المحتل لاقتلاعه من أرضنا

الاحتلال يُصادق على إقامة 240 وحدة استيطانية بالقدس

الاحتلال يُصادق على إقامة 240 وحدة استيطانية بالقدس

بحر يدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات التي تخص الأسرى

بحر يدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات التي تخص الأسرى

نادي الأسير: إصابة الأسير محمد عايد صلاح الدين بالسرطان

نادي الأسير: إصابة الأسير محمد عايد صلاح الدين بالسرطان

الاحتلال يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس

الاحتلال يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس

الوزير أبو سيف يُطلق ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت

الوزير أبو سيف يُطلق ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت

المالكي: اللجنة الوزارية العربية تنسق مع المجموعات الدولية لتكثيف الجهود ضد الضم

المالكي: اللجنة الوزارية العربية تنسق مع المجموعات الدولية لتكثيف الجهود ضد الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

مؤسسة (الضمير) تُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد المعتقل الغرابلي

مؤسسة (الضمير) تُطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد المعتقل الغرابلي

​حماس: سنواصل مواجهة المحتل لاقتلاعه من أرضنا

​حماس: سنواصل مواجهة المحتل لاقتلاعه من أرضنا

الاحتلال يُصادق على إقامة 240 وحدة استيطانية بالقدس

الاحتلال يُصادق على إقامة 240 وحدة استيطانية بالقدس

بحر يدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات التي تخص الأسرى

بحر يدعو لإجبار الاحتلال على إنفاذ الاتفاقات التي تخص الأسرى

نادي الأسير: إصابة الأسير محمد عايد صلاح الدين بالسرطان

نادي الأسير: إصابة الأسير محمد عايد صلاح الدين بالسرطان

الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) تنعى الشهيد الغرابلي

الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) تنعى الشهيد الغرابلي

الاحتلال يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس

الاحتلال يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس

الوزير أبو سيف يُطلق ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت

الوزير أبو سيف يُطلق ملتقى فلسطين الثالث للرواية العربية عبر الإنترنت

منوعات

ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو أديب.. والأخير يرد

ياسمين صبري تطلب أجراً خيالياً من عمرو أديب.. والأخير يرد

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

مي حلمي تبكي: &#34;في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع&#34;

مي حلمي تبكي: "في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع"

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

ليلى علوي عن التحرش: &#34;عشت التجربة&#34;

ليلى علوي عن التحرش: "عشت التجربة"

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

عربي

مصر: تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن وزوجها وعلاقة (كورونا)

مصر: تفاصيل وفاة شقيقة وزيرة التضامن وزوجها وعلاقة (كورونا)

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي