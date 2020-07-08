شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس

الاحتلال يقتحم منزل السفير الرويضي في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، السفير أحمد الرويضي، الكائن في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

واعتبر السفير الرويضي، أن اقتحام منزل ممثل ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة "رسالة سياسية يريد من خلالها الاحتلال الإسرائيلي، وحكومته، تقويض العمل في المدينة المقدسة، ومنع نقل الأحداث الجارية فيها".

وأكد الرويضي، أنه حاول منع قوات الاحتلال من اقتحام المنزل، وأجرى اتصالات مع جهات دولية مختلفة عاملة في القدس، واطلعها على ما جرى.

وقال:  إن الصوت الفلسطيني، يرفض إجراءات الاحتلال التهويدية في القدس، ومستمرون في نقل الحقائق، رغم كل الإجراءات التعسفية، التي تمارسها سلطات الاحتلال.

من جهتها، استنكرت العديد من الشخصيات المقدسية، عملية الاقتحام لمنزل السفير الرويضي، معتبرة ذلك محاولة لثني القيادات المحلية عن القيام بدورها في الدفاع عن القدس، وعقاراتها، ومقدساتها.

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