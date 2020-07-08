المالكي: اللجنة الوزارية العربية تنسق مع المجموعات الدولية لتكثيف الجهود ضد الضم



وفيما يتعلق بتلويح عدد من الدول الأوربية بفرض عقوبات على إسرائيل إذا ما أقدمت على الضم، قال المالكي لإذاعة (صوت فلسطين): إنها خطوة مفيدة لتشعر الأخيرة بأنها ستدفع ثمناً لهذه الخطوة، مبيناً أن تصريحات وزراء خارجية فرنسا وأسبانيا وبريطانيا بالخصوص مهمة، وهي نوع من الضغط التراكمي.





وأكد المالكي، أنه تم الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد جلسة ضمن إطار متحدون من أجل السلام؛ لبحث موضوع الضم، لكن جائحة (كورونا) تحول دون ذلك، نظراً للعقبات الفنية والتقنية بهذا الشأن، مضيفاً أن العمل مستمر مع كل المجموعات الدولية، كما يجري التشاور مع السفراء العرب؛ لدعوة مجلس الأمن

للانعقاد، ومناقشة البحث في مسودات مشروع قرار في حال كان ذلك ممكناً، لافتاً إلى أن كل هذه الخيارات متاحة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي: إن اللجنة الوزارية العربية؛ لمتابعة مبادرة السلام العربية، والتي عقدتاجتماعاً لها أمس عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) اتفقت على استكمال الضغط على إسرائيل؛ لمنعها من القيام بالضم، من خلال التنسيق مع كل المجموعات الدولية والأوروبية على وجه التحديد، إضافة للمنظمات الدولية، متوقعاً ان تشهد الفترة القادمة، تحركات أوسع ينضم إليها وزراء خارجية من عدد من الدول لتكثيف الجهود ضد الضم ومن ثم لإلغائه.